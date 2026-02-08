Haberler

Bursa'da dereye düşen kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Gökdere Deresi'ne düşen 35 yaşındaki Mehmet Ali B., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine dereden sedye ile çıkarılan yaralıya müdahale etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Gökdere Deresi'ne düşerek ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Selimzade Mahallesi'nden geçen Gökdere Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle dere yatağına giren ekipler, dereye düşen Mehmet Ali B.'yi (35) sedyeyle yukarı çıkardı.

Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Ali B.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
