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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Bursa'da yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Ekipler, 8 yabancı uyruklunun bulunduğu aracı durdurarak, çocukların da aralarında olduğu grubu Avrupa'ya taşımaya çalışan sürücüyü yakaladı.

Bursa'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine ücret karşılığında taşındığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, içerisinde 3'ü çocuk 8 yabancı uyruklunun bulunduğu aracı, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı gişelerinde durdurdu.

Yabancı uyruklu 5 kişinin kimliksiz olduğunu, 3 kişinin ise farklı ilde barınma kayıtlarının olduğunu belirledi.

Yapılan görüşmelerde İstanbul'dan İzmir'e, oradan da yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek üzere kişi başı 4 bin 500 lira ücret karşılığında taşıyan yabancı uyruklu araç sürücüsü H.H'yi gözaltına aldı.

H.H, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yabancı uyruklu şahıslar ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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