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Bursa'da Girişimci Kadınlar Alışveriş Şenliği Düzenlendi

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Bursa Girişimci Üreten Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen alışveriş şenliğinde 90 girişimci kadın ürünlerini sergiledi. Dernek Başkanı Nazife Erdil, kadın girişimine destek vermek amacıyla bu etkinliği organize ettiklerini belirtti.

Bursa Girişimci Üreten Kadınlar Derneği tarafından alışveriş şenliği düzenlendi.

Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki şenlikte 90 girişimci kadın, ürettikleri örgü ve süs eşyası gibi ürünlerini satışa sundu.

Dernek Başkanı Nazife Erdil, yaptığı açıklamada, kadın girişimine destek vermek için bu şenliği organize ettiklerini söyledi.

Erdil, kooperatifleşme sürecinde olduklarından belirterek, "Dernek olmadan önceki amacımız da yerli ve milli ürünler üreterek, markamızın altındaki kadınların emek verdiği ürünleri ihraç etmekti. Kooperatifleştiğimizde, kadınlarımız stant açmak zorunda kalmadan, evlerinden ürünlerinin görsellerini paylaşarak satışlarını sağlayabilecek." dedi.

Kurucusu olduğu derneğin diğer şehirlerdeki yerel derneklere öncülük etmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Erdil, şunları kaydetti:

"2020 yılında girişimci kadınların ürünlerini paylaşabileceği 100 kişilik sosyal medya grubu kurdum. Zamanla büyüyerek 1000 kişiye ulaştı. 2023 yılında da üyelerimizle dernek kurmaya karar verdik. Son zamanlarda sosyal medyadan kadınların bizimle yürümek istediğine dair çok fazla talep aldık ve daha da büyüdük. Şu anda bulunduğumuz yer de İznik kooperatifine ait bir kadın girişimcinin işletimi. Kadın girişimciler olarak diğer kadınlara destek olmak ve görünürlüğümüzü artırmak istedik."

Kaynak: AA / Güncel

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