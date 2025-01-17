Bursa'da Gelirleri Tıp Öğrencilerine Aktarılacak 'Bir Gezek Akşamı' Etkinliği
Yarına Şans Ver Derneği tarafından düzenlenen 'Bir Gezek Akşamı' etkinliği, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Konuk sanatçı Bahadır Özüşen'in de yer aldığı gecede, katılımcılar kitaplarıyla bilet alarak Bursa Şehir Kütüphanesi'ne bağışta bulundu.
Bursa'da gelirinin tıp öğrencilerine aktarılacağı "Bir Gezek Akşamı" etkinliği düzenlendi.
Yarına Şans Ver Derneği tarafından, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2'nci geleneksel etkinliğe, Bursalı eğitim gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi.
Gecenin konuk sanatçısı Bahadır Özüşen ile Bursa Gezek Derneği solistleri Türk musikisinin sevilen eserlerini seslendirdi.
Konsere katılım sağlayan müzikseverler yanlarında getirdikleri kitaplarla bilet aldılar. Toplanan kitapların Bursa Şehir Kütüphanesi'ne bağışlanacağı bildirildi.