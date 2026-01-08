Haberler

Lodos tavanı düşürdü, iki kişi son anda hayatta kaldı

Güncelleme:
Bursa'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bir plazada bulunan ofisin asma tavanı çöktü. İki kişi son anda kurtulmayı başarırken; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle bir ofisin asma tavanı çöktü.
  • Tavanın çökmesinden iki kişi kaçarak kurtuldu.
  • Fırtınanın saatteki hızı 81,5 kilometreye ulaştı.

Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle bir plazada bulunan ofisin asma tavanı çöktü. Durumu fark eden 2 kişi kaçarak son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 81,5 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan plazadaki bir ofisin asma tavanı çöktü.

ASMA TAVAN DÜŞTÜ

Durumu fark eden 2 kişi kaçarak son anda kurtuldu. Ofiste maddi hasar meydana geldi. Ofisin tavanının çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
