Haberler

Bursa'da 108 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, hakkında 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan firari kadın hükümlü A.D. yakalandı. Hakkında verilen cezalar hırsızlık suçlarından kaynaklanıyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Demirtaşpaşa Mahallesi'nde yakalanan A.D'nin (24), 5 ayrı mahkeme tarafından, "hırsızlık" suçundan hakkında verilen, toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cem Şan
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı

''Son maçı!'' diye duyuruldu