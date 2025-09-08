Bursa'da Filistin İçin Dev Uçurtma Eylemi

BURSA İl Müftülüğü tiyatro ekibi, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekmek için 15 metre uzunluğunda ve üzerinde ay yıldız ve Filistin'e ait sembollerin bulunduğu uçurtmayı uçurdu.

Bursa İl Müftülüğü Kültür ve Sanat tiyatro ekibi, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekmek amacıyla Nilüfer İlçesi Hüdavendigar Kent Parkı'nda üzerinde ay yıldız ve Filistin haritası sembollerinin bulunduğu 15 metre uzunluğunda uçurtma uçurdu. Yaptıkları uçurtmanın özgürlüğü simgelediğini söyleyen Muhammet Meral, "Arkadaşlarımızla birlikte Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için dev bir uçurtma yaptık. Üzerinde sembollerimiz var. Gözleri karpuz yaptık. Burun kısmında Filistin'in işgal edilmemiş hali var. Yanaklarında gülücükler var. Dünyadaki mazlum kardeşlerimizin özgür olup gülmelerini umut ediyoruz" dedi.