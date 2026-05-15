Bursa'da yapı malzemeleri üreten fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da yapı malzemeleri üreten fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi'nde, yapı malzemelerinin üretildiği fabrikanın depo alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, plastik malzemelerin tutuşması sonucu alevlerin ve dumanın yükseldiği yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikanın deposunda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.