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Bursa'da Ev Sahibini Soyan Şüpheliler Tutuklandı

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Bursa'da internet arızasını gidermek bahanesiyle bir eve giren ve ev sahibini darp edip para çalan Suriye uyruklu şüpheliler tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Bursa'da, internet arızasını gidermek için geldiği eve, birkaç gün sonra yanında kurye gibi giyinen arkadaşıyla ile birlikte giren, ev sahibini darbedip el ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 bin dolar ve 15 bin TL'yi alarak kaçan Suriye uyruklu Wajd Ahmad Nayef (22) ile Yemin Hattap (24), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriye Bursa Tutuklama Cezaevi Hırsızlık Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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