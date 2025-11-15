Bursa'da Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Şarkıcı Yasemin Bulut'un Görüntüleri Ortaya Çıktı

ŞARKI SÖYLERKEN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı Fevzi Köksal tarafından tabancayla başından vurulup öldürülen Yasemin Bulut'un şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından intihar eden Fevzi Köksal'ın da evli olduğu öğrenildi. Yasemin Bulut ile Fevzi Köksal'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,