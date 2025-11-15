Bursa'da Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Şarkıcı Yasemin Bulut'un Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bursa'da eski erkek arkadaşı tarafından vurulan şarkıcı Yasemin Bulut'un şarkı söylediği anlar gün yüzüne çıktı. Vakanın ardından intihar eden Fevzi Köksal, evli olduğu öğrenildi. Yasemin Bulut ve Köksal'ın cenazeleri otopsi için adli tıpa sevk edildi.
ŞARKI SÖYLERKEN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel