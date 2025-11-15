Haberler

Bursa'da Eski Sevgili Cinayeti: Yasemin Bulut Öldürüldü

Bursa'da börek almaya giden Yasemin Bulut, eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası intihara kalkışan Fevzi K. da hastanede yaşamını yitirdi.

Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürdü

BURSA'da börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı Fevzi K. (40) tarafından tabancayla başından vurulan Yasemin Bulut (40) yaşamını yitirdi. Olayın ardından işletmenin önünde kendini başından vuran Fevzi K., ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi K., bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u tabancayla başından vurdu. Dışarı çıkan Fevzi K., caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi K. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevzi K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGAN DA ÖLDÜ

Bursa'da eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u börek almaya gittiği işletmede başından tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Fevzi Köksal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TAKİP EDİYORMUŞ

Fevzi Köksal'ın sabah işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
