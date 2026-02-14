Haberler

Bursa'da eski kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eski kız arkadaşını takip edip silahla yaralayan G.G. gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eski kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

19 Mayıs Mahallesi'nde takip ettiği eski kız arkadaşı Gizem G'yi dün silahla yaralayan G.G, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Mudanya ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Özel okulun otoparkında karşılaşan G.G, öğretmen Gizem G'yi silahla yaralamış, yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmış, zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu