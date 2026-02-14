Bursa'da eski kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eski kız arkadaşını takip edip silahla yaralayan G.G. gözaltına alındı. Olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eski kız arkadaşını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
19 Mayıs Mahallesi'nde takip ettiği eski kız arkadaşı Gizem G'yi dün silahla yaralayan G.G, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Mudanya ilçesinde yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Özel okulun otoparkında karşılaşan G.G, öğretmen Gizem G'yi silahla yaralamış, yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmış, zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.