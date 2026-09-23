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Bursa'da eşiyle yürürken tabancayla yaralanan Erkan E.'nin eniştesi tutuklandı

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Bursa'da eşiyle yürürken tabancayla yaralanan Erkan E.'nin eniştesi tutuklandı
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Bursa'da eşi Duygu E. ile yürüyen Erkan E., Osmangazi'de husumetlilerinin saldırısına uğradı; Erkan E. tabancayla, Duygu E. darp sonucu yaralandı. Saldırı görüntüleri soruşturma dosyasına girerken, Erkan E.'nin eniştesi Erkan Y. ve Serkan Y. tutuklandı, 3 şüpheli aranıyor.

BURSA'da Erkan E. (46), eşi Duygu E. (44) ile yolda yürüdüğü sırada husumetlilerinin saldırısına uğradı. Erkan E. tabancayla elinden ve 2 bacağından, Duygu E. de darp sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Erkan E.'nin eniştesi Erkan Y. (52) ile onun kardeşi Serkan Y. ise (48) tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. 3 kişi polis tarafından aranırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Olay, 17 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi Duygu E. ile birlikte yolda yürüyen Erkan E., husumetlileri Serkan Y. (48), Erkan Y., Ahmet Y. (44), Mehmet Y. (32) ve Erkan Y. (28) ile karşılaştı. Şüpheliler Erkan E ve Eşi Duygu E.'ye saldırdı. Kavgada çifti darp eden şüpheliler, Erkan E.'yi ellerinden, sağ bacağından ve sol kasığından tabancayla yaraladı. Yaralanan Erkan E., şüpheliler tarafından yerdeyken sopalarla dövüldü. Bir süre sonra şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ENİŞTESİ VE YEĞENİ SALDIRMIŞ

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erkan E.'nin eşi Duygu E. ile yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradıkları, Erkan E.'nin tabancayla yaralanarak yere düştüğü, sanıkların yerde yatan Erkan E.'ye tekme ve sopayla vurmaya devam ettikleri görüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri Erkan E.'nin ambulansta isimlerini verdiği şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Ekipler, Erkan Y. ile Serkan Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Erkan Y.'nin yaralı Erkan E.'nin eniştesi, Serkan Y.'nin eniştesinin kardeşi, Mehmet Y.'nin de yeğeni olduğunu, aralarındaki ailevi konularda husumet olduğunu belirledi.

Şüpheler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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