Bursa'da Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Bursa'da Erkek Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda bir odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'da 6 katlı erkek öğrenci yurdundaki bir odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nun 5. katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Odada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İlçe ile başladı büyükşehire yayıldı! Saat 23'ten sonra artık su yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı

Karısıyla gönül ilişkisi olduğu iddia edilen şahsa dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.