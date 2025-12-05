Haberler

Bursa'da emniyet ve jandarma teşkilatına 119 yeni araç tahsis edildi

Bursa'da emniyet ve jandarma teşkilatına 119 yeni araç tahsis edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığınca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 119 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 119 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesindeki teslim töreninde, terörle mücadele, organize suç örgütlerinin çökertilmesi, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliğinin artırılması gibi bir çok konuda kararlı ve etkili çalışmalar neticesinde önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Yeni araç filosunun emniyet ve jandarma teşkilatına kazandırılmasıyla birlikte bu tür çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütüleceğini belirten Gökçe, şöyle konuştu:

"Bugün teslimini gerçekleştireceğimiz bu araçlar sahadaki etkinliğimizi daha güçlendirecek, operasyon kapasitemizi hız ve çeviklik bakımından yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Toplam 119 aracımızın teşkilatımıza kazandırılması, suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızı pekiştirirken, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini de önemli ölçüde artıracaktır. Emeği geçen başta sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Emniyet Genel Müdürümüz Mahmut Demirtaş'a, Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'a, tüm kurum ve yetkililere teşekkür ediyor, gece gündüz fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

Araç teslim törenine AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ile Ayhan Salman, Vali Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, emniyet ve jandarmaya bağlı kurum müdürleri çok sayıda personel katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftü Yardımcısı Şevket Bulut tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.