Haberler

Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da elektrikli skuterin sürücüsü Serdar Zencirkıran, bir kamyonete çarparak hayatını kaybetti. Kaza, Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı fakat kurtarılamadı.

Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serdar Zencirkıran'ın (34) kullandığı elektrikli skuter, Sevgi Caddesi'nde Ercan Çeziker (45) yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Zencirkıran, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, skuter sürücüsünün park halinde bulunan kamyonetin hareket etmesiyle arkadan çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor

Bu suçu işleyenler yandı! Cezaları katbekat artırılıyor
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var

Doğum izni artıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
title