Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı
Bursa'da polis, İstanbul'dan ücret karşılığı düzensiz göçmen taşıyan bir aracı durdurdu. Araçta 7 yabancı uyruklu yakalanırken, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da polis ekiplerince 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü ekipleri, düzensiz göçmenlerin ücret karşılığı İstanbul'dan Bursa'ya taşındığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, yabancı uyruklu T.İ.M.A. idaresindeki aracı İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri'nde durdurdu.
Araçta, yasal kalış hakkı bulunmayan 7 yabancı uyruklunun olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Bursa'ya getirdiği tespit edilen sürücüyü gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.