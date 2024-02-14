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Bursa'da düzensiz göçmen operasyonu: 12 kişi yakalandı

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Bursa'da yapılan operasyonda, Yenice Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aynı evde yaşayan 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresine gönderildi.

Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yenice Mahallesi'nde bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir grubu durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçan şüpheliler, bir eve girdi.

Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aynı evde yaşayan 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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