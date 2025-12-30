Haberler

Bursa'da sürücüye drift cezası!

Güncelleme:
Bursa'nın Uludağ Oteller Bölgesi'nde drift atan bir sürücüye 46 bin 392 TL para cezası ve 2 ay ehliyetine el konuldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da Uludağ Oteller Bölgesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan Uludağ Oteller Bölgesi ve Uludağ yolunda 27-28 Aralık tarihleri arasında trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamada, otomobiliyle drift attığı tespit edilen 16 plaka numaralı sürücüye 'Drift atmak' suçundan 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

-Haber: Murat ÇOBANGİL

-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
