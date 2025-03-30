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Bursa'da Dolu Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen yoğun dolu yağışı, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Sürücüler, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kestel Ümitalan rampasında araçlarını yol kenarına park ederek yağışın bitmesini bekledi.

Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde yoğun dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel Ümitalan rampasında yoğun dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip yağışın bitmesini bekledi.

Bursa'da Dolu Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Güncel
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