Bursa'da Dolu Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen yoğun dolu yağışı, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Sürücüler, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kestel Ümitalan rampasında araçlarını yol kenarına park ederek yağışın bitmesini bekledi.
Dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde yoğun dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel Ümitalan rampasında yoğun dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip yağışın bitmesini bekledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Güncel