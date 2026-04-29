Bursa'da direksiyonda kalbi duran sürücü sağlık ekibinin müdahalesiyle kurtuldu; kaza anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada kalbi duran sürücü, 112 ekibinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali Rıza B. (81) yönetimindeki 16 FB 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Yusuf K. (34) idaresindeki 16 LEF 89 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından yara almadan kurtulan Yusuf K., diğer aracın yanına gittiğinde Ali Rıza B.'yi baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye olay yerinde kalp masajı yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürülen Ali Rıza B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

