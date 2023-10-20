Bursa'da devriye gezen bekçiler, şüpheli bir şahsı yakaladı. Yapılan kimlik sorgulamalarında şahsın 39 suç kaydı olduğu ve aranması bulunduğu ortaya çıktı.

Bursa'da devriye gezen bekçiler suç makinesini yakaladı

BURSA - Bursa'da devriye gezen bekçiler, şüphelenince suç makinesini yakaladı. Kişinin 39 suç kaydı olduğu ve aranması bulunduğu ortaya çıktı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkez Amirliği'ne bağlı bekçiler, devriye atarken suç makinesini yakaladı. Devriye olarak gezen ekipler dün akşam İ.B.'yi şüpheli gördü. Kişi için yapılan kimlik sorgulamalarında ismini sürekli farklı şekilde söyleyen ve üzerinden farklı kimlikler çıkan kişi, bu şüpheler üzerine yakalanarak merkeze götürüldü.

Suç makinesi çıktı

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkez Amirliği'nde yapılan incelemeler sonucunda kişinin kimliği tespit edildi ve 1985 doğumlu İ.B. olduğu anlaşıldı. Kişi incelemesinde ise kişinin 39 suç kaydı olduğu, 5 dosyadan aranmasının bulunduğu ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği ortaya çıktı. Bekçilerin dikkatinden kaçamayan İ.B., yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.