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Bursa'da devrilen otomobildeki karı koca öldü

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Bursa'nın Keles ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

Bursa'nın Keles ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Alpagut mevkisinde Ramazan A. (37) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ramazan A. ile araçta bulunan eşi Havva A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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