Bursa'da Derneklerden 'Terörsüz Türkiye' Desteği

Bursa'daki 20 dernek, 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek vererek barış ve dayanışma çağrısında bulundu. Dernek temsilcileri, terörün toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, güvenli ve özgür bir Türkiye için birlikte çalışacaklarını vurguladılar.

Bursa'daki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu temsil eden 20 dernek, "Terörsüz Türkiye" sürecine desteğini açıkladı.

Bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, dernekler adına açıklama yapan Bursa Siirtliler Derneği Başkan Vekili Zeki Eker, birliğin ve dayanışmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her köşesinde barış ve güven içinde yaşamanın en temel ortak hedef olduğunu belirten Eker, "Terörün günümüze ve geleceğimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Farklı görüşler, yaşam biçimlerimiz olabilir. Bunlar, demokratik bir toplum zenginliğidir ancak bu farklılıklar, terörün hiçbir yere sığdırılamayacağını da gösterir." diye konuştu.

Eker, barışın ve refahın güçlendiği bir Türkiye'nin beraber inşa edilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hepimizin sorumluluğu, terörü hiçbir şekilde meşrulaştırmamak, güvenli, özgür ve barış içinde yaşanabilir bir Türkiye'yi gelecek nesillere miras bırakmaktır. Diyalog, hoşgörü ve demokrasinin gücüyle ilerlediğimizde karanlıklar dağılacaktır. Doğu ve Güneydoğu bölgesi dernekleri olarak, bizler herkesin güvenli, onurlu ve gururlu bir şekilde yaşayabileceği bir Türkiye hedefliyoruz. Bu yolculukta hepimize düşen sorumluluklar var. Bunlar, kutuplaşmadan kaçınmak, farklılıkları zenginlik olarak görmek, şiddet ve terörü her koşulda reddetmektir. Sonuç olarak, terörsüz bir Türkiye için sabır, saygı ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Güçlü bir devlet, güçlü bir toplum ve güçlü bir gelecek için birlikte çalışacağız."

Toplantıya, kentteki Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Kars, Ardahan, Iğdır, Mardin, Malatya, Muş, Şanlıurfa, Van, Tunceli ve Siirt derneklerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
