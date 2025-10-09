Bursa'da Deniz Otobüsü Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
Bursa'da Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait 8 sefer, Marmara Denizi'ndeki şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle iptal edildi. Sefer güvenliği için önlemler alındığı belirtildi.
BURSA'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.