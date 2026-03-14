Haberler

Bursa'da Çöp Kamyonunun Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Çocuk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan 5 yaşındaki Süleyman A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

1) ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI HAYBETTİ

BURSA'nın Mudanya ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan Süleyman A.(5), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait T.B.nin kullandığı 16 BJT 558 plakalı çöp kamyonu, sahildeki çöp bidonlarının bulunduğu yerde durdu. Görevlilerin çöpleri topladığı sırada yakınlarda ailesiyle birlikte gezen Süleyman A., çöp kamyonunun arka tarafında oynamaya başladı. Küçük çocuğu fark etmeyen T.B., görevlilerin çöpleri almasının ardından aracı hareket ettirdi. Bu sırada Süleyman B. tekerleklerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren Süleyman A.'nın anne ve babası hastaneye kaldırıldı.

Sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

Takım arkadaşlarına sert tepki
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu hayatını kaybetti
ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
Küresel yakıt krizi ekranlara yansıdı: Tayland'da 'Ceketsiz' tasarruf dönemi

3 spikerin canlı yayında ceketlerini çıkarmasının bir nedeni var
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

Takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti