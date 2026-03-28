Bursa'da çöp dolu ev mahkeme kararıyla temizlendi

Osmangazi Belediyesi, Kayıhan Mahallesi'nde bir çöp evin temizlenmesi için mahkeme kararıyla operasyon gerçekleştirdi. 4 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarılarak ev dezenfekte edildi.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayıhan Mahallesi'nden gelen şikayet üzerine, çöp eve dönüştüğü öne sürülen daireyi temizledi. Mahkeme kararıyla eve giren ekipler, uzun süredir biriktirildiği anlaşılan, üst üste istif edilen atıklarla kıyafetleri toparlayıp kamyonlara yükledi. Çalışmada evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından çöplerin çıkarıldığı evi temizleyip dezenfekte etti.

Kayıhan Mahallesi Muhtarı Ali Osman Işık, daireden çevreye yayılan pis kokunun mahalleliyi rahatsız ettiğini belirterek, evin temizlenmesi için, Osmangazi Belediyesi'nden destek isteyip, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Işık, çöp evin temizlenmesinin ardından mahallelinin rahat nefes aldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri

Savaş sürerken Trump'tan Türkiye sözleri! Bakın bizden ne istemiş
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar

DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş

Bakırhan'dan İmralı iddiası: Öcalan için inşa edildi
Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç

3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
Her gören aynı yorumu yaptı! Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor!
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor

Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor