Bursa'da Çiftlikte Yangın Çıktı, Hayvanlar Kurtarıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir hayvanın yaralanmadığı öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alaaddinbey Mahallesi'nde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında herhangi bir hayvanın yaralanmadığı öğrenildi.

Bu arada yangın sırasında çiftlikteki atların kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
