Bursa'da ağaca çarpan tarım aracındaki kişi öldü

Güncelleme:
Bursa'nın Harmancık ilçesinde, ağaca çarpan çapa motorunun sürücüsü 80 yaşındaki Nail Uslu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ağaca çarpan çapa motorundaki kişi hayatını kaybetti.

Nail Uslu'nun (80) kullandığı çapa motoru, Gökçeler Mahallesi'nde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Uslu, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erkan Bayram - Güncel


