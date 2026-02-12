Temizliğe gittiği villanın 2'nci kat penceresinden düştü
İnegöl ilçesinde temizliğe gelen Esengül Ç., villanın 2. katındaki camları silerken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde temizliğe geldiği villanın camlarını silerken 2'nci kat penceresinden düşen Esengül Ç. (46), yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir villada meydana geldi. 2 katlı villaya temizliğe gelen Esengül Ç., 2'nci kattaki camları silerken dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Esengül Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel