Haberler

Temizliğe gittiği villanın 2'nci kat penceresinden düştü

Temizliğe gittiği villanın 2'nci kat penceresinden düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl ilçesinde temizliğe gelen Esengül Ç., villanın 2. katındaki camları silerken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde temizliğe geldiği villanın camlarını silerken 2'nci kat penceresinden düşen Esengül Ç. (46), yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir villada meydana geldi. 2 katlı villaya temizliğe gelen Esengül Ç., 2'nci kattaki camları silerken dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Esengül Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor: Türkiye'nin 3'üncü yola ihtiyacı var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife

İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife