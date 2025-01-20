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Bursa'da Çalıntı Otomobilin Şüphelisi Gözaltına Alındı

Bursa'da Çalıntı Otomobilin Şüphelisi Gözaltına Alındı
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Bursa Yenişehir'de, bir otomobilin çalınmasının ardından başlatılan polis operasyonu sonucunda şüpheli S.Ç. gözaltına alındı. Çalınan araç bulundu ve sahibine teslim edildi.

Bursa Yenişehir ilçesinde otomobil çalan şüpheli gözaltına alındı.

Yenigün Mahallesi'nde dün gece A. Şenyüz'e ait 16 UY 923 plakalı araç çalındı.

Durumun emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalınan aracı ilçede bulan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen S.Ç'yi ise gözaltına aldı.

Emniyet ekipleri tarafından bulunan araç sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel
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