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Bursa'da boya imalathanesinde yangın

Bursa'da boya imalathanesinde yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 900 metrekarelik boya imalathanesinde çıkan yangına 20 araç ve 60 personelle müdahale ediliyor. Alevlerin çevre iş yerlerine sıçraması önlendi.

BURSA'da 900 metrekarelik alana kurulu boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına 20 araç ve 60 personelle müdahale ediliyor.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 6'ncı Şimşek Sokak'ta faaliyet gösteren bir boya imalathanesinde çıktı. İşletmeden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenildi. Yaklaşık 900 metrekarelik alanda kurulu imalathanede çıkan yangına, 20 araç ve 60 personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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