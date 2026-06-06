Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.