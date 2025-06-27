Bursa'da Boğazı Kesilmiş Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'da Boğazı Kesilmiş Erkek Cesedi Bulundu
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Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahil yolu üzerinde bulunan cesedin boğazının kesilmiş olduğu tespit edildi. Kimliği belirsiz kişinin tarım işçisi olduğu düşünülüyor ve soruşturma devam ediyor.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Çakırlı Mahallesi İznik Gölü sahil yolu üzerinde akşam saatlerinde, yol kenarında hareketsiz yatan birini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede kimliği belirsiz kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Tarım işçisi olduğu değerlendirilen ve yabancı uyruklu öğrenilen kişinin kimlik tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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