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Bursa'da bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Maksem Mahallesi Fırın Çıkmazı Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde evde bulunan Murat G'nin (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat G'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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