Haberler

Bursa'da 3 katlı binada başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da 3 katlı binada başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 3 katlı bir binanın giriş katında başlayan yangın, bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası binalarda hasar oluşurken, polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın girişinde başlayıp bitişikteki 4 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Hacivat Mahallesi A154 Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 4 katlı binaya da sıçradı.

Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın sonucu binalarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.