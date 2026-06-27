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Bursa'da bin polisle huzur uygulaması

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Bursa'da bin polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda şüpheli araçlar ve vatandaşlar didik didik arandı, kimlik kontrolleri yapıldı.

Bursa'da bin polisin katılımıyla geniş kapsamlı 'huzur' operasyonu düzenlendi. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli araçlar didik didik arandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik geniş kapsamlı huzur operasyonu başlattı. Bin personelin katıldığı uygulamada mahallelerin giriş ve çıkışları ile önceden belirlenen stratejik noktalarda kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Umuma açık yerler, kahvehaneler ve parklarda da vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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