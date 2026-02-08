Haberler

Bursa'da üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı

Bursa'da üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de evde su ısıtıcısının kablosunu çekmesi sonucu kaynar su dökülen 1,5 yaşındaki Yunus Emre A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde su ısıtıcısının kablosunu çekmesi sonucu üzerine kaynar su dökülen Yunus Emre A. (1,5) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bebek, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Sulhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre A.'ya mama hazırlamak isteyen annesi, elektrikli su ısıtıcısında su ısıtmaya başladı. Bu sırada minik Yunus Emre, ısıtıcının kablosunu çekerek devirdi ve üstüne dökülen kaynar su nedeniyle yaralandı. Durumu fark eden annesi, bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Yunus Emre'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 1 ve 2'nci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

"Bu para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı