Bursa'da barakada çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, barakada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, barakada çıkıp zeytin ağaçlarına sıçrayan yangın söndürüldü.
İsmetiye Mahallesi'ndeki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında baraka ve zeytin ağaçları zarar gördü.