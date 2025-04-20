Bursa'da Balkon Yangını: Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

BURSA'da 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Şabanbahçe Sokak'taki 6 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda saat 16.30 sıralarında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan sigara izmaritinin saksıdaki kağıtları ve bitkiyi tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Haber: Barış YILMAZ Kamera: BURSA,