Bursa'da Balkan Panayırı'nda Kavga: Tekme Tokat Sahnelendi

BURSA'da düzenlenen Balkan Panayırı'nda iki grup arasında çıkan tarafların birbirine tekme- tokat saldırdığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırı'na katılan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve tokat saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Güvenlik görevlisi ve vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,