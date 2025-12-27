Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki ikametlerinde baba Aptullah Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ö.Ş, baba Aptullah Ş'yi karnından bıçakladı.

Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Aptullah Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ö.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.