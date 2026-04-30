Bursa'da avukatın öldürüldüğü, ablasının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde dün avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesi, ablasının da yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu avukat Hatice Kocaefe'nin (28) öldüğü, ablası Elif Çalışkan'ın (40) yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ateş ettiği öne sürülen Hakkı Ç'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Bu arada olayda yaralanan Elif Çalışkan'ın Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dün ilçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla ateş edilmesi sonucu Hatice Kocaefe ve ablası Elif Çalışkan yaralanmıştı. Kocaefe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise ablası Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiği öğrenilmişti.

İstanbul Barosu'na kayıtlı Kocaefe'nin cenazesi dün ikindi vakti Odunluk Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Odunluk Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
