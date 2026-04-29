Bursa'da aracın çarptığı kadın öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feriha Kapitan'a (75) sürücüsü öğrenilemeyen 16 BTD 66 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kapitan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
