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Bursa'da 35 metrelik tünelde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da 35 metrelik tünelde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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Yenişehir'deki antik Roma mezarları sit alanında 35 metrelik tünel kazarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda jeneratör, hilti, kazma gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Antik Roma Mezarları'nın bulunduğu sit alanında 35 metrelik tünel kazarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antik Roma Mezarları'nın bulunduğu sit alanında 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, arazide yaptıkları incelemede yaklaşık 35 metrelik tünel içerisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, tünel içinde kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda; 1 jeneratör, 3 hilti, 1 jet taşı, 1 kazma, 1 projektör, 4 litre benzin, 35 metre kablo, 2 bıçak, 5 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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