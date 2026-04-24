Bursa'da 542 mağdurlu konut dolandırıcılığı davasında müştekiler dinlendi

Bursa'da konut projeleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan inşaat firması yetkilisi ve çalışanı 4 sanığın yargılandığı davada müştekiler dinlendi.

Bursa 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Metin A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Hüsamettin A, Ahmet A. ve Ercan T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Davanın 16 Nisan'da başlayan ilk duruşması, müştekilerin gruplar halinde dinlenmesiyle devam etti.

Müştekilerin dinlenmesinin tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hüsamettin A, Ahmet A. ve Ercan T.'nin tutukluluğun devamına, Metin A. hakkındaki adli kontrolün ise devamına karar vererek, duruşmayı haziran ayına erteledi.

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Hüsamettin A, Ahmet A, Ercan T. ve Metin A. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüsamettin A, Ahmet A. ve Ercan T. tutuklanmış, Metin A, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuştu. Ayrıca bu kişilere ait 2 şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.