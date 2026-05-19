Orhangazi'de 4 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa kara yolunda dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Orhan Ateş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi girişinde bulunan Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta 16 R 8931 ve 16 AZ 7973 plakalı otomobiller, 16 CUZ 04 plakalı hafif ticari araç ve 16 RBB 68 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 06 AZ 7973 plakalı otomobilde bulunan Cemal İ. (45), Emel İ. (42) ve Merve İ. (19) ile 16 R 8931 plakalı otomobildeki Orhan Ateş ve sürücüsü Serhat Arslan (39) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Orhan Ateş, burada hayatını kaybetti; diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
