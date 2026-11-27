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Bursa'da polisin 330 bin sentetik ecza hap ele geçirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, bir iş yerini takibe alan polis, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenledi.

İş yerine düzenlenen operasyonda 320 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

Polis, Kestel ilçesindeki bir iş yerinin sentetik ecza tabletleme merkezi olarak kullanıldığını belirledi.

Bu iş yerine de baskın yapan polis, şüpheliler E.Y, H.A.C, M.Y, M.G, M.O.C, H.B, T.C.U, C.U. ve H.U'yu suçüstü yakaladı.

İş yerinde yapılan aramalarda, 10 bin sentetik ecza hap, 250 kilogram sentetik ecza hapı ham maddesi, 500 bin boş ecza kapsülü, 4 bin 150 hap kutusu, kapsül makinesi, baskı makinesi, kapsül temizleme makinesi, karışım mikseri, 3 kompresör, soğutucu ile tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y, H.A.C, M.Y. ve M.G. tutuklandı, M.O.C, H.B, T.C.U, C.U. ve H.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA