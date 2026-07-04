Afetlere karşı gerçeği aratmayan tatbikat; kayalıklarda mahsur kalanlar teknik iple tahliye edildi

BURSA'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) akredite 6 farklı sektörden 33 arama kurtarma ekibi, 189 arama kurtarma personeli ile 'Arazide İpli Kurtarma Tematik Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği sarp kayalıklarda mahsur kalanların kurtarılması canlandırılırken, kurumlar arası iş birliği, haberleşme ve operasyonel uyum da başarıyla test edildi.

AFAD Bursa Arama ve Kurtarma teknisyenlerinin gözetiminde, AKUT koordinasyonunda ve Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikat, farklı kurum ve kuruluşlardan akredite arama kurtarma ekiplerini ortak bir operasyon senaryosunda bir araya getirdi. Tatbikatta senaryo gereği sarp kayalıklarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması canlandırıldı. Ekipler, kurdukları teknik ipli kurtarma sistemleriyle tahliyeleri güvenli ve koordineli şekilde gerçekleştirirken, kurumlar arası iş birliği, haberleşme ve operasyonel uyum da başarıyla test edildi.

33 ARAMA KURTARMA EKİBİ, 189 PERSONELLE TATBİKAT

Tatbikata 6 farklı sektörden 33 akredite arama kurtarma ekibi, 189 arama kurtarma personeli katılım sağladı. Gerçek afet koşullarını yansıtan uygulamalar sayesinde ekipler hem teknik yeterliliklerini geliştirme hem de birlikte çalışma kabiliyetlerini artırma fırsatı buldu. Tatbikatın koordinasyonunu üstlenen Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yetkilileri, afetlerde başarının yalnızca bireysel ekip performansıyla değil, tüm paydaşların ortak hareket edebilme kabiliyetiyle mümkün olduğuna dikkat çekti. Düzenlenen kapsamlı organizasyon, Türkiye'nin afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine de katkı sağladığı belirtildi.

Yetkililer, benzer ortak tatbikatların artarak devam edeceğini ifade ederek, afetlere karşı güçlü bir müdahale sisteminin ancak eğitim, koordinasyon ve kurumlar arası dayanışmayla mümkün olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı