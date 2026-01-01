Haberler

Bursa'da yılın ilk ve son bebeği dünyaya geldi

Bursa'da 2025 yılının son bebeği Yakup Ali ile 2026 yılının ilk bebeği Alparslan, Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kent protokolü, bebekleri ve ailelerini ziyaret etti, hediyeler vererek yeni yıl temennilerinde bulundu.

BURSA'da 2025 yılının son bebeği Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin oğulları Yakup Ali, 2026 yılının ilk bebeği ise Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin oğulları Alparslan oldu. Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekler ve aileleri kent protokolü tarafından ziyaret edildi.

Bursa'da 2025 yılının son bebeği ile 2026 yılının ilk bebekleri, Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bursa protokolü, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek aileleri tebrik etti. Yeni yılın ilk bebeği, Mustafa ve Fatma Almaz çiftinin oğulları Alparslan olurken, 2025'in son bebeği ise Mustafa ve Merve Gökgün çiftinin oğulları Yakup Ali oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, aileleri hastanede ziyaret ederek bebeklere çeşitli hediyeler verdi ve sağlıklı ömürler diledi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Gürkan, tüm vatandaşlara sağlık ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundu. Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeklerin sembolik olarak ziyaret edildiğini de ifade eden Gürkan, "Yeni dünyaya gelen evlatlarımıza hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Tüm milletimize ve hemşehrilerimize hayırlı yıllar" dedi.

